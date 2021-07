Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Tor umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Dienstag, 27.07.2021, zwischen 09.00 und 10.00 Uhr, die Kreisstraße 6335 von Hägelberg kommend in Richtung Steinen. Nach Sachlage kam der Fahrzeugführer zwischen dem Aussiedlerhof und der Kläranlage zunächst nach links von der Fahrbahn ab, übersteuerte wohl sein Fahrzeug, kam dann in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metalltor. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Metalltor entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970-250, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Fahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell