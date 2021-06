Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210614.3 Kellinghusen: Trunkenheitsfahrt nach Streitigkeiten

Kellinghusen (ots)

Nach Streitigkeiten mit der Ex-Partnerin hat sich am Sonntag ein Mann in Kellinghusen alkoholisiert in ein Auto gesetzt und ist davongefahren. Beamte machten ihn letztlich ausfindig und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Gegen 20.40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem 33-Jährigen, der an der Wohnanschrift seiner Ex-Freundin in angetrunkenem Zustand ohne ihre Erlaubnis mit ihrem Wagen abgefahren sein sollte. Die Suche nach dem Auto verlief zunächst negativ, mögliches Ziel des Fahrers sollte das Ausland sein. Letztlich tauchte der Gesuchte wieder in Kellinghusen auf - ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,33 Promille. Dass er zuvor gefahren war, stritt der Beschuldigte ab. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten.

Merle Neufeld

