Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Beinahezusammenstoß - Fahrzeug beschädigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen 27.07.2021 befuhr gegen 10:30 Uhr in Bötzingen ein Lkw die Wasenweilerstraße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Einmündung zur Schwimmbadstraße steuerte der Lkw über die Fahrbahnmitte, sodass ein entgegenkommender Pkw-Fahrer nach rechts auf den Bordstein ausweichen musste. Hierdurch wurde das Auto erheblich beschädigt und erlitt einen Plattfuß. Der Lkw fuhr unbeirrt weiter.

Zum Lkw ist bekannt, dass dieser orangefarben war und Absperrmaterial geladen hatte. Eine Überprüfung in Frage kommender Institutionen durch die Polizei war ergebnislos.

Das Polizeirevier Breisach bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel.: 07667/91170

