POL-FR: Breisgau-Hochschwarzwald/ Kirchzarten: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort - Polizeibeamte in Kirchzarten retten Leben

Zwei Beamte des Polizeipostens Kirchzarten wurden in den Nachmittagsstunden des 27.07.2021 nahezu zeitgleich, jedoch voneinander unabhängig, auf zwei medizinische Notfälle aufmerksam und begann sofort zu helfen. Der erste Fall ereignete sich im Bereich des Kirchzartener Bahnhofs. Ein 86jähriger Mann stürzte alleinbeteiligt, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, zu Boden und war in einer offensichtlich hilflosen Lage. Der Polizeibeamte, welcher während des Sturzes abgewandt von dem Herrn stand, hörte den Aufschlag und leitete unvermittelt die Erstversorgung ein. Im zweiten Fall hörte ein Beamter laute Rufe, woraufhin dieser sofort in Richtung der Schreie rannte. Unweit des Polizeipostens konnte er eine bewusstlose Person auffinden. Bis zum Eintreffen des medizinischen Fachpersonals führte der Beamte die Reanimationsmaßnahmen durch.

Beide Personen mussten in Krankenhäusern gebracht werden.

