Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: allgemeine Verkehrskontrolle mit erschreckender Bilanz

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei führte am Dienstagnachmittag, 27.07.2021, in der Hauptstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Innerhalb drei Stunden gelangten 24 Fahrzeugführer zur Anzeige, da diese während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. Die Fahrzeugführer müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Gebühren sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Auch wurden 10 Fahrzeugführer verwarnt, da sie gegen die Gurtpflicht verstießen.

