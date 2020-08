Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Nach Farbschmierereien Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Mehrere Hakenkreuze kritzelte ein unbekannter Täter vermutlich am Montag auf einen Stromkasten in der Mosbacher Straße. Dem nicht genug schmierte der Unbekannte Mülleimer und Sitzbänke mit Hakenkreuzgen und verächtlichen Schriftzügen in der Osterbruker Straße voll.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

