Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Exhibitionist unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag 27.07.2021, gegen 17.50 Uhr, begegnete einer Frau ein Mann, welcher mit entblößtem Geschlechtsteil an ihr vorbeilief. Die Frau war zu Fuß auf dem Happleweg vom Kurpark in Richtung Rheinstraße unterwegs. Der Mann soll höchstens 25 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß sein. Er hatte kurze, dunkle Haare und sah gepflegt aus. Er trug ein dunkles T-Shirt sowie eine graue Jeans. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell