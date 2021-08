Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallflucht mit einer Verletzten - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Zusammenstoß am vergangenen Mittwoch, gegen 11 Uhr, an der Straße Zum Rodelberg verletzte sich eine Pedelecfahrerin schwer. Die 62-jährige Hertenerin fuhr mit ihrem Fahrrad die Straße bergab in Richtung Backumer Tal. Sie folgte der Verlängerung, die zu Beginn des Backumer Tals in einen Geh- und Radweg übergeht. Dort kollidierte sie mit einem jugendlichen Fahrradfahrer, der vom südwestlichen Weg des Tals, nach rechts, auf den in Richtung Beethovenstraße führenden Geh- und Radweg abbog. Beide stürzten zu Boden. Die Hertenerin erlitt schwere, der Jugendliche nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er entfernte sich jedoch kurz darauf vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 15 bis 16 Jahre alt, dunkle Bekleidung, BMX-Rad, vermutlich eine Verletzung am Arm.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell