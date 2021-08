Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf dem Schnepfenweg wurde am frühen Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen und Bargeld gestohlen. Zwischen 17.50 Uhr und 18.30 Uhr waren drei verdächtige Personen vor dem Haus gesehen worden, einer davon konnte wie folgt beschrieben werden: Bartträger, dunkle Turnschuhe, dunkel gekleidet mit Bermuda-Shorts. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder den Tatverdächtigen geben können.

Castrop-Rauxel:

Heute Morgen, gegen 7.30 Uhr, gab es einen versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Erfurter Straße. Ein Tatverdächtiger konnte flüchten. Gestohlen wurde nichts. Beschreibung des mutmaßlichen Einbrechers: etwa 1,85m groß, Zahnlücke, Tattoo an rechter Halsseite, rote Basecap, graue Strickjacke, grüne Jogginghose.

Gladbeck:

Auf der Phönixstraße wurde ein Imbisswagen aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Tat wurde am Samstagmittag festgestellt.

Herten:

Auf der Kaiserstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nachdem eine Wohnungstür in der dritten Etage aufgehebelt war, durchsuchten die Täter die Wohnung und erbeuteten Bargeld und ein Tablet.

Marl:

Auf der Loekampstraße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in das Vereinsheim eines Bogenschützenvereins eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen mehrere Bögen mit - und verschwanden unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Recklinghausen:

Im Bereich Akkoallee/Hertener Straße wurde am Wochenende ein weißer Mercedes Sprinter gestohlen. Der Kleintransporter mir AUR-Kennzeichen wurde zuletzt am Freitagnachmittag dort gesehen bzw. genutzt. Heute Morgen war der Sprinter dann weg.

Hinweise von Zeugen bitte an Tel. 0800/2361 111.

