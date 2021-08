Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zeugen nach Feuer in Kirche gesucht

Recklinghausen (ots)

In einer Kirche am Pastoratsweg wurde am Samstagabend, gegen 18 Uhr, ein Feuer entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind mehrere Prospekte in Brand geraten, die auf einem Tisch auslagen. Außerdem wurde durch das Feuer eine Tonvase zerstört. Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Bereits am Donnerstagabend hatte es dort ein Feuer gegeben. Größerer Sachschaden entstand in beiden Fällen nicht. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der Kirche gemacht haben, sich zu melden. Ein Zeuge hatte am Samstag zwei Jugendliche von der Kirche weglaufen sehen - eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Der Staatssschutz wurde informiert.

