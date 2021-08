Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Überfall in Lotto-Annahmestelle - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben können, der am Samstagmittag einen Raub in einer Lotto-Annahmestelle auf der Gladbecker Straße begangen haben soll. Der unbekannte Täter kam gegen 12.50 Uhr in die Annahmestelle. Er bedrohte die 35-jährige Mitarbeiterin mit einem Schraubendreher und verlangte Bargeld. Der Täter nahm sich daraufhin Geld aus der Kasse und verschwand in unbekannte Richtung. Die 35-Jährige blieb unverletzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schlanke Statur, dunkle Augenpartie, bekleidet mit einem schwarzen Hoodie bzw. Sweatshirtjacke, trug eine schwarze OP-Maske, sprach akzentfrei deutsch.

Hinweise zu der Tat selbst oder zu dem Tatverdächtigen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell