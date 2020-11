Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tennenbronn

Landkreis Rottweil) Unbekannter zündet Bücher an (29.11.2020)

Schramberg, TennenbronnSchramberg, Tennenbronn (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag im Zeitraum von 4 Uhr bis 4.30 Uhr am Rathausvorplatz mehrere Bücher in der Büchertauschzelle angezündet. Zudem warf vermutlich derselbe Täter eine Glasflasche und einen Sack Erde auf die Straße. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

