Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201110.1 Preetz: Beschädigtes Fahrzeug gesucht

PreetzPreetz (ots)

Die Beamten der Preetzer Polizei suchen aktuell ein Fahrzeuggespann, das nach einem Verkehrsunfall beschädigt worden sein dürfte. Die zunächst flüchtige Unfallfahrerin steht fest.

Die Frau gab gegenüber der Polizei an, dass sie Freitagvormittag gegen 11 Uhr im Postfelder Weg in Höhe Hausnummer 25 mit ihrem Opel Meriva ein parkendes Fahrzeuggespann, bestehend aus einem PKW samt Anhänger, beschädigt habe. Sie sei zunächst davon ausgegangen, dass kein Schaden entstanden sei und deshalb weitergefahren. Aufgrund der später bemerkten Schäden an ihrem Fahrzeug müssen auch entsprechende Schäden an dem PKW und/oder Anhänger vorhanden sein.

Der dunkle PKW unbekannten Herstellers mit einem gelben Anhänger stand später nicht mehr am Unfallort. Da bisherige Ermittlungen nicht zum Halter führten, wird dieser gebeten, sich unter der Rufnummer 04342 / 10 770 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für Personen, die Angaben zu dem Fahrzeuggespann machen können oder den Unfall beobachtet haben.

