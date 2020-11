Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201109.1 Preetz: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Preetz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Preetz zu diversen Sachbeschädigungen gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Vermutlich ab 03:45 Uhr beschädigten Unbekannte in den Straßen Schulstraße, Wilhelminenstraße, Bahnhofstraße, Güterstraße, Hinter dem Kirchhof und An den Eichen mehrere parkende Fahrzeuge und Verkehrszeichen. Eine Bank wurde in Brand gesetzt und ein Fahrrad ins Gleisbett am Preetzer Bahnhof geworfen.

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04342 / 10 770 mit den Preetzer Beamten in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

