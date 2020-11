Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich auf Autobahn

Fahrer schwer verletzt (29.11.2020)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten hat sich am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Singen, Höhe Sunthausen, ereignet. Ein 38-Jähriger kam mit einem Audi RS 8 wegen nichtangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach eine Leitplanke und einen Wildschutzzaun, wobei es sich überschlug und an einer Böschung bei einer Unterführung zum Liegen kam. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Fahrer in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Den Schaden an Schutzplanke und Wildzaun schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro. Für die Dauer der Rettungs- und Unfallaufnahme musste eine Fahrspur der A 81 zeitweise gesperrt werden.

