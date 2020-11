Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen/Landkreis Tuttlingen) Oh Tannenbaum... (29.11.2020)

Aufgrund des glimpflichen Ausgangs eines Flugmanövers dürfte ein 35-jähriger Gleitschirmpilot in der Vorweihnachtszeit erleichtert auf die vielen Weihnachtsbäume blicken und fröhlich das dazugehörige Lied singen. Am Samstag, 28.11.2020 gegen 15:50 Uhr, startete er mit seinem Gleitschirm von der Startrampe unterhalb des Rissefelsens in Fridingen. Kurz nach dem Start wurde er von einer starken Windböe erfasst und nach rechts in den angrenzenden steil abfallenden Hochwald geschleudert. Aufgrund professioneller Reaktion konnte er einen Absturz verhindern und blieb in etwa 10 Meter Höhe, wenn auch nicht in einer Tanne, aber in einer Fichte hängen. Aus dieser wurde er von der Bergwacht Fridingen gerettet und sicher zu Boden gebracht. Der 35-Jährige blieb zum Glück unverletzt, sein Gleitschirm wurde nur leicht beschädigt.

