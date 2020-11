Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei ermittelt unfallflüchtigen Autofahrer (28.11.2020)

BlumbergBlumberg (ots)

Einen 34-Jährigen Unfallflüchtigen ermittelt hat die Polizei am Samstagmorgen gegen 7 Uhr in Blumberg. Ein zunächst unbekannter Autofahrer war an der Einmündung der Hauptstraße / Uchbahnstraße gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Dabei verlor sein Auto Kühlwasser und hinterließ eine Spur, welche die Polizei zum in der Pestalozzistraße abgestellten Auto und seinem Fahrer führte. Der VW Sharan des Unfallverursachers erlitt durch den Zusammenprall mit dem Verkehrsschild einen Schaden im Frontbereich, den die Polizei auf rund 5.000 Euro schätzte. Sie ermittelt gegen den Mann wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

