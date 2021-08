Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/ Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Sonntag fuhr eine unbekannte Autofahrerin (schwarzer Wagen) gegen einen geparktes Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Unfallflucht ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Ewaldstraße - in Fahrtrichtung Süd, kurz nach der Dr.-Loewenstein-Straße. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.500 Euro.

Marl

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte an der Gersthofener Straße einen schwarzen BMW in einer Parkbucht. Der Unfallort liegt in einer Mehrfamilienhaussiedlung. Die Beschädigung wurde am Sonntag, gegen 10.45 Uhr, festgestellt und wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell