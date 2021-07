Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Haselünne (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es an der Von-Spies-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Eine 25-jährige Radfahrerin war gegen 6.30 Uhr in Richtung Vinzentstraße unterwegs. Auf dem Gepäckträger fuhr ein 20-jähriger Mann als Sozius mit. Beide waren erheblich alkoholisiert. Die Fahrerin verlor die Kontrolle, so dass beide auf die Straße stürzten. Während der Sozius mit leichten Blessuren davonkam, musste die 25-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau wies im Rahmen eines Schnelltests einen Atemalkoholwert von 1,29 Promille auf. Ihr Mitfahrer hatte 1,79 Promille Alkohol in der Atemluft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell