Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall (03.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro ist es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr gekommen. Ein 43-jähriger Mercedes E-Klasse Fahrer fuhr auf der Sebastian-Kneipp-Straße und wollte die Richthofenstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 74-jährigen VW Golf-Fahrers. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Autos, bei dem der Fahrer des VW und eine 65-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen erlitten. Ein Krankenwagen brachte beide in eine Klinik. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell