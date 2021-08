Polizei Aachen

POL-AC: Telefonbetrug: Täter wollen Remotezugriff auf PC

StädteRegion (ots)

Eine Warnmeldung aus aktuellem Anlass: In den vergangenen zwei Wochen häuften sich wieder die Meldungen über Betrüger, die sich Zugriff auf den Computer der Opfer verschaffen wollen, indem sie sich am Telefon als Mitarbeiter eines namhaften Computerherstellers ausgeben und eine Störung als Grund des Anrufs vorgaukeln. Über die sog. "Remotefunktion" des PC, die vom Opfer selbst autorisiert werden muss, verschaffen sich die Täter dann den Zugang zu dem PC und z.B den Kontodaten der Opfer. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell