Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte besprühen geparkte Fahrzeuge mit Farbe

Aachen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30/ 31.07.2021) kam es in der Innenstadt an mehreren geparkten Fahrzeugen zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Mit schwarzem, türkis- oder gelbfarbenem Lack sprühten der oder die unbekannten Täter die Markenembleme von elf Autos ein. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Pkw bekannter Premiummarken, die in folgend Straße parkten: Im Mariental/ Aureliusstr./ Löhergraben/ Reihstr./ Wespienstraße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 0241/ 9577- 33201 oder außerhalb der Zeiten unter der 0241/ 9577- 34210 zu melden. (pw)

