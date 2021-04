Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Corona erschwert Prävention von Straftaten gegen ältere Menschen - Broschüren werden im Impfzentrum ausgelegt

45468 MH-Stadtgebiete: Corona schränkt weiterhin unseren Alltag in vielerlei Hinsicht ein - das bekommen auch unsere Experten für Prävention sehr stark zu spüren.

Viele Präventions-Aktionen und -veranstaltungen konnten im vergangen Jahr und können auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Besonders problematisch wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Prävention von Straftaten gegen ältere Mitbürger aus, da diese Bevölkerungsgruppe über digitale Angebote nur schwer erreicht werden kann.

Ab heute wird deshalb im Impfzentrum die neue Broschüre "Klüger gegen Betrüger" ausgelegt, in welcher die Polizei gemeinsam mit den Sparkassen über Betrugsmaschen aufklärt und den Senioren Verhaltenstipps an die Hand gibt. Denn tagtäglich nutzen Trickdiebe und -betrüger die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus, um an deren Ersparnisse zu gelangen.

Zusätzlich liegt auch die Broschüre "Im Alter sicher leben" im Impfzentrum aus. Darin informiert die Polizei ebenfalls über Kriminalitätsformen, denen insbesondere ältere Menschen ausgesetzt sind und gibt Tipps, um sich davor wirksam zu schützen.

Diese Broschüren sowie die Broschüre "Gut beraten im hohen Alter" stehen auch online bereit unter:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf

