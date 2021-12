Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Versuchter Einbruch in einen Holzschuppen

In der Zeit zwischen Dienstag, 30. November 2021, 15.30 Uhr und Montag, 6. Dezember 2021, 9.00 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person ein Grundstück in der Beethovenstraße und verschaffte sich Zugang zu einem Holzschuppen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 18.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Glockenblumenstraße. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, zwischen 11.30 Uhr und 19.30, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Diebstahl aus Kfz

In der Zeit zwischen Montag, 6. Dezember 2021, 18.00 Uhr und Dienstag, 7. Dezember 2021, 6.45 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Scheibe der Beifahrertür eines VW Golf Plus ein und entwendete eine Motorsense der Marke Stihl und ein Fernglas der Marke Zeiss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, um 12.41 Uhr, geriet ein 38-jähriger Kleinkraftfahrer in eine Verkehrskontrolle in der Molberger Straße. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, um 18.45 Uhr, fuhr ein jugendlicher Kleinkraftfahrer auf der Emsteker Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Garrel - Trunkenheit im verkehr

Am Dienstag, 7. Dezember 2021, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der Pfarrer-Landgraf-Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten sie feststellen, dass der Mann aus Garrel unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Cloppenburg - Trickdiebstahl

Am Donnerstag, 2. Dezember 2021, um 11.00 Uhr gaben sich zwei bislang unbekannte Personen als Handwerker aus und verschafften sich so Zutritt zu einem Haus in der Straße Pingel-Anton. Während der eine Tatverdächtige die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, betrat der andere Mann das Haus und entwendete Schmuck. Einer der Männer war ca. 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatte eine sportliche Figur. Er trug ein Cappy, sprach akzentfrei Deutsch und wurde mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Der zweite Mann war ebenfalls dunkel gekleidet, hatte schwarze Haare und eine dickliche Figur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Die Polizei möchte dahingehend nochmals sensibilisieren und auf die Hinweise der Polizeilichen Kriminalprävention aufmerksam machen:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

