Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Pariser Straße etwas beobachtet haben. Hier wurden drei Fahrzeuge mutwillig beschädigt. An einem Fahrzeug war die Heckscheibe eingeschlagen. An zwei weiteren Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Ein genauer Tatzeitpunkt ließ sich nicht feststellen. Die Polizei geht von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter Telefon 0631 369 - 2250. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell