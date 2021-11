Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Korrektur zum Bericht: "Wer hat den Opel Corsa gesehen?"

Kreis Kaiserslautern (ots)

Leider hat sich in der Meldung zur Unfallflucht des Fahrers eines Opel Corsa (https://s.rlp.de/XN8d1 ) der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Unfall ist nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag, 18. November passiert.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. |elz

