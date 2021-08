Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger auf der Bundesstraße von Fahrzeug erfasst

Langerwehe (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntagabend ein Fußgänger, als er auf die Fahrbahn der B 264 trat und von einem Fahrzeug erfasst wurde.

Gegen 23:30 Uhr befuhr ein 49 Jahre alter Mann aus Langerwehe die B 264 aus Richtung Langerwehe in Fahrtrichtung Düren. Zwischen Obergeich und Derichsweiler betrat plötzlich ein Fußgänger die Fahrbahn. Der Mann, ein 31-jähriger Dürener, wurde von dem Auto erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Er musste mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer musste ebenfalls mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass der Fußgänger unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stehen könnte, wurden ihm im Krankenhaus Blutproben entnommen.

