Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrt unter Drogeneinfluss

Daun (ots)

Am Freitagnachmittag, 11.06.2021, kontrollierten Beamte der PI Daun in der Maria-Hilf-Straße in Daun einen Pkw mit lauten Auspuffgeräuschen, welcher mit vier jungen Männern besetzt war. Bei dem 20-jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Daun waren deutliche Anzeichen auf zeitnahen Drogenkonsum erkennbar. Im Fahrzeug konnten mehrere Konsumutensilien mit Drogenanhaftungen aufgefunden werden. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein wurden präventiv sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss eingeleitet, welches beim erstmaligen Verstoß mit 500 Euro Geldbuße, 2 Punkten und einem Monat Fahrverbot belegt ist. Aufgrund der aufgefundenen Konsumutensilien wird außerdem ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

