Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Wittlich (ots)

Am Freitag, 11.06.2021 war ein Pkw, Skoda, auf einem Privatparkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Petrusstraße in Wittlich-Wengerohr abgestellt. In der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr wurde die hintere rechte Seitenscheibe des geparkten Fahrzeugs komplett beschädigt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

