Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bargelddiebstahl aus verschlossenem LKW

Jünkerath (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 11. Juni 2021 ------------------------------------------------------------

Am Freitag, 11.06.21 kam es gegen 06:35 Uhr zu einem Diebstahl aus einem LKW in Jünkerath, Auf dem Wehrt. Am Fahrzeug wurde zunächst die Fahrerscheibe eingeschlagen und daraufhin Bargeld im unteren viertstelligen Bereich entwendet. Laut ersten Zeugenaussagen war der Täter fußläufig unterwegs.

Die Polizei Prüm bittet um Zeugenhinweise zur vorgenannten Tat unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de. Es wird insbesondere um die Meldung parkender/haltender Fahrzeuge auf der Bundesstraße 421 zwischen den Ortschaften Jünkerath und Stadtkyll und im Bereich der Einfahrt zur Don-Bosco-Einrichtung in der Zeit zwischen 06:15 - 06:45 Uhr gebeten.

