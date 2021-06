Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 10.06.2021, gegen 09.00 Uhr, wurde in der Friedrichstraße in Wittlich ein 51-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer wurde erhebliche Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Alkoholtest ergab über 2 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

