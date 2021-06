Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Berauschte Fahrt ohne Führerschein endet mit Verkehrsunfall

Peterswald-Löffelscheid (ots)

Am Mittwoch, 09.06.2021, kam es gegen 21:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Peterswald-Löffelscheid. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei auf einem Parkplatz stehenden PKW sowie einer Hauswand. Alle drei Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt, verletzt wurde niemand. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell