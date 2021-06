Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Manderscheid (ots)

Am Mittwoch, 09.06.2021, zwischen 09.00 und 10.00 Uhr, wurde ein auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kurfürstenstraße in Manderscheid abgestellter Pkw, VW Passat Kombi, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0, erbeten.

