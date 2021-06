Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Straßenverkehr mit über 3 Promille!

Wittlich (ots)

Am 07.06.2021 gegen 21:00 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein unsicher geführtes LKW-/Anhänger-Gespann auf der L 141 in Richtung Wittlich gemeldet. Dieses Gespann sei mehrfach auf gerader Strecke deutlich über die Mittellinie gefahren. Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wittlich konnte letztlich der verantwortliche Fahrzeugführer in der Ortslage Wittlich-Dorf samt seines Gespanns angetroffen werden. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Mögliche Zeugen, welche noch ergänzende Angaben zum Fahrverhalten des LKWs machen können oder gar durch dessen Verhalten gefährdet wurde, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen. An dieser Stelle sei noch das vorbildliche Verhalten des Zeugen zu erwähnen. Durch dessen Mithilfe konnte ein stark alkoholisierter Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell