Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Wittlich (ots)

Am Freitag, 11.06.2021, gegen 14.55 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer den öffentlichen Parkplatz in der Karrstraße in Wittlich. Da er in ein Gespräch mit seiner Beifahrerin verwickelt war, war er während der Fahrt abgelenkt. Deshalb übersah er eine auf dem Parkplatz gehende Fußgängerin und touchierte diese leicht, so dass diese leicht zu Boden stürzte. Die 45-jährige Fußgängerin wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell