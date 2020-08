Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Stocklarn - Alleinunfall

Welver (ots)

Am Montag, um 12:40 Uhr, kam es an der Stocklarner Straße zu einem Alleinunfall. Eine 35-jährige Frau aus Welver war mit ihrem Nissan in Richtung Stocklarn unterwegs. In einer Kurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Ihr Auto überschlug sich im Graben und kam letztlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Dabei wurde die Frau schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden am Nissan wird auf etwa 15.000,- EUR geschätzt. (lü)

