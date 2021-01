Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mann überfallen

Nordhorn (ots)

Am Samstagabend haben zwei Täter in Nordhorn einen 19-Jährigen überfallen. Der junge Mann war gegen 22.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gildehauser Weg unterwegs. Dabei wurde er von zwei männlichen Personen angehalten. Sie forderten die Herausgabe seiner Wertsachen. Als der 19-Jährige dem nicht nachkam, drängten sie ihn in Richtung Heideweg und schlugen das Opfer. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Nachdem das Opfer seine Wertsachen an die beiden Männer aushändigte, ließen sie von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Während des Vorfalles hat das Oper einen Mann in Höhe des portugiesischen Freizeitzentrums wahrgenommen. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

