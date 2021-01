Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Sögel (ots)

Zwischen Mittwoch vergangener Woche und gestern ist es im Bereich des Baugebiets "Nördlich Torffehnsweg" und auf dem Gelände des Kindergartens Kunterbunt in der Sesamstraße zu diversen Sachbeschädigungen gekommen. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen am dortigen Baugebiet abgestellten Bagger und stahlen das hintere Kennzeichen. Zudem wurde eine Warnbake umgestoßen und beschädigt. Am neu errichteten Kindergarten zerstörten die Täter ein Vogelhäuschen und beschädigten eine Gartenpforte. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952) 93450 in Verbindung zu setzen.

