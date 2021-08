Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrerin nach Überholmanöver gestürzt

Hürtgenwald (ots)

Am Samstag, 07.08.2021 um 16:00 Uhr befuhr eine 29jährige Kradfahrerin mit ihrem Motorrad die B 399 aus Richtung Gey kommend bergan in Richtung Großhau. Nach dem Überholen eines vorweg fahrenden Pkw kam sie im Verlauf einer leichten Linkskurve unmittelbar nach Wiedereinordnen auf den rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen. Hier touchierte sie die Leitplanke und kam zu Fall. Durch die eingesetzte RTW Besatzung wurde sie Erstversorgt und zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. An ihrem Krad entstand Totalschaden und wurde auf eigenen Wunsch abgeschleppt. An der Leitplanke entstand nur geringer Sachschaden Auf der Fahbahn entstandene Verunreinigungen wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Hürtgenwald beseitigt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell