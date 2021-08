Polizei Düren

POL-DN: Graffiti-Sprayer aufgeflogen

Düren (ots)

Gleich zwei Mal konnten Einsatzkräfte der Dürener Polizei Tatverdächtige im Zusammenhang mit Sachbeschädigung durch Grafitti antreffen.

Der erste Fall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 23:20 Uhr. Ein Zeuge meldete der Leitstelle der Polizei, dass unterhalb der Johannesbrücke an der Monschauer Straße Sprayer am Werk wären. Die beiden Männer, die sich zwischenzeitlich von der Stelle entfernten, konnten in der Dr.-Overhues-Allee angetroffen werden. Einer der beiden, ein 29-jähriger Dürener, führte einen Rucksack mit, in dem sich diverse Farbsprühdosen befanden. Auch zeugten seine Hände davon, dass er soeben mit Farbe hantiert hatte. Der Dürener räumte die Tat ein, sein ihn begleitender Freund habe jedoch nichts gemacht.

Gegen 01:25 Uhr ging ein weiterer Hinweis auf Sachbeschädigung durch Grafitti bei der Polizei ein. Ein Anwohner der Hohenzollernstraße nahm zu der Uhrzeit einen beißenden Geruch war. Beim Blick aus dem Fenster sah er zwei männliche Personen, die eine Mauer mit Farbe besprühten. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger angetroffen werden. Es handelte sich um einen ebenfalls 29 Jahre alten Mann aus Düren. Angaben zu seinem möglichen Mittäter machte er nicht.

Beide Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Die jeweils mitgeführten Rucksäcke mit Sprühfarbe wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell