Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kommen durchs Fenster

Jülich (ots)

In Merzenhausen meldeten die Bewohner eines Einfamilienhauses einen Einbruch, der sich am Freitag in der Mittagszeit ereignete.

In der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr waren die Bewohner des Hauses im Lambertusweg unterwegs. Als eine Bewohnerin zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Fenster des Esszimmers im Ergeschoss offenstand und verständigte umgehend die Polizei. Sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. An dem geöffneten Fenster konnten Hebelspuren festgestellt werden. Nach Angaben der Bewohner wurde eine hohe Summe Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen, die im Bereich des Lambertusweges am Freitag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit Hinweisen an den Polizeinotruf 110 zu wenden.

