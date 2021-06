Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Unfall in der Hafenbahnstraße, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es um 15 Uhr in der Hafenbahnstraße zu einem schweren unfall bei dem insgesamt drei Pkw beteiligt waren - mindestens zwei Insassen kamen zu weiteren Behandlung in Krankenhaus.

Der Fahrer eines Pkw fuhr auf der Hafenbahnstraße in Fahrtrichtung Luzenberg um auf das dortige TÜV-Gelände nach links abzubiegen. Ein hinter ihm fahrendes Auto, besetzt mit vier Personen, bremst hierzu ab. Ein wiederum dahinter Fahrender erkennt die Situation zu spät und fährt auf den vor ihm bremsenden Pkw auf - in der Folge werden alle drei Fahrzeuge zusammengeschoben. Mindestens zwei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Neben Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt waren auch Ermittler des Verkehrsdienstes Mannheim zur Unfallaufnahme eingesetzt. Während der Aufnahme musste die Hafenbahnstraße voll gesperrt werden; der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert.

Die Fahrbahn konnte um 16.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell