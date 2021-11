Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede/Ocholt: Einbruch in Einfamilienhaus +++

Im Zeitraum vom 21.11.21, 18:00 Uhr bis 27.11.21, 10:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Westerstede/Ocholt verübt. Nachdem sie die rückwärtige Terrassentür eingeschlagen hatten und in das Haus eingedrungen waren, wurden alle Räume des Hauses betreten; alle Schränke wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Bislang ist unbekannt, ob die Täter etwas entwendet haben. Nachbarn nahmen am 26./27.21, 23:30 - 02:00 Uhr "klirrende Geräusche" wahr, die evtl. mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem beschriebenen Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488-833-115) zu melden.

