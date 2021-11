Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person+++

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person+++ Am Sonntagmorgen, gegen 01.35 Uhr, kommt es im Scheideweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 24jähriger alleinbeteiligter Pkw-Fahrer aus Oldenburg befährt den Scheideweg in Richtung stadtauswärts und kommt in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidiert das Fahrzeug mit zwei auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw, wobei einer wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wird. Der zunächst eingeklemmte 24jährige kann durch die Feuerwehr befreit werden und wird verletzt in ein Oldenburger Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. -1435203-

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell