Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Tageswohnungseinbruch++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen 27.11.2021 gegen 18.23 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es in Wiefelstede/Metjendorf in einem Wohnhaus in der Birkenstraße zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen ist. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass sich ab 16.10 bis 18.15 Uhr eine unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln eines Seitenfensters widerrechtlich Zugang zu dem Objekt verschafft hat. Als die Eigentümer nach ca. 2 Stunden Abwesenheit zu ihrem Haus zurückgekehrt sind, ist dieser Einbruch sogleich bemerkt worden. Die unbekannte Täterschaft hatte sich zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits unentdeckt in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei Bad Zwischenahn bittet in diesem Zusammenhang darum, sich unter der Telefonnummer 04403 927 115 zu melden, falls in dem benannten Zeitraum relevante Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht worden sind. Dies betrifft vor allem Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen und fremden Fahrzeugen, respektive Kennzeichen.

