Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Warnung vor falschen Handwerkern mit Werbeshirts einer Ammerländer Dachdeckerfirma +++

Oldenburg (ots)

Am 19.11.2021 kam es in den Vormittagsstunden zu einem Betrug zum Nachteil eines 79-Jährigen im Stadtteil Eversten. Gegen 09:30 Uhr hatten zwei vermeintliche Mitarbeiter eines Ammerländer Dachdeckerbetriebes bei ihm an der Haustür geklingelt und angegeben, dass sie soeben am Nachbarhaus Dacharbeiten durchgeführt hätten. Dabei wären ihnen aus der Ferne ein paar kleine Mängel am Dach des 79-Jährigen aufgefallen. Nach einer Besichtigung auf dem Dachboden wurden verschiedene Angebote von Reparaturarbeiten unterbreitet und im Internet auch die Webseite der Firma präsentiert. Letztendlich stimmte der Geschädigte zu und ließ die beiden Männer auf seinen Dachboden um die Arbeiten zu erledigen. Im Anschluss wurde der vereinbarte Preis seitens des Geschädigten bezahlt und er erhielt eine handschriftliche Rechnung. Bei einer Inaugenscheinnahme der vermeintlichen Arbeiten stellte er fest, dass offensichtlich keine fachmännischen Arbeiten ausgeführt worden waren. Eine Rückfrage bei der Firma ergab, dass dort kein Mitarbeiter mit dem genannten Namen arbeite und seitens der Firma kein Auftrag ausgeführt wurde. Der Geschädigte brachte den Betrug daraufhin zu Anzeige.

Die beiden Männer waren mit T-Shirts eines Dachdeckerbetriebes bekleidet, welche die Firma bei Messen und ähnlichen Veranstaltungen für Werbezwecke verschenkt. Außerdem hätten beide einen dunklen Arbeitsoverall, einen sog. "Blaumann" getragen. Sie sollen zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein. Der eine Mann habe mittelblonde Haare gehabt und sei korpulent gewesen. Dieser Mann habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Der zweite Täter wird etwas kräftiger als der erste beschrieben. Außerdem soll er dunkle Haare tragen und mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass seriöse Firmen keine Haustürgeschäfte dieser Art durchführen. Sollten angebliche Handwerker bei Ihnen klingeln, lassen sie sich immer die Firma nennen. Schließen Sie die Haustür und überprüfen Sie die Angaben, indem Sie bei der Firma anrufen. Suchen Sie dafür unbedingt selbst die Telefonnummer aus dem Internet oder dem Telefonbuch und nutzen Sie nicht die Telefonnummer, die Ihnen der angebliche Handwerker eventuell gegeben hat. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag geben und erbitten Sie sich Bedenkzeit. Besprechen Sie den Kostenvoranschlag mit Ihrer Familie, Freunden oder Nachbarn. (1398912)

