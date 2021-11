Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in zwei Firmen in einem Bürogebäude +++ Alkoholisierte Frau beschädigt Außenspiegel eines geparkten Opels +++ Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

In der Donnerschweer Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu heute in Büroräume einer Firma und einer Stiftung ein. Aus den Räumlichkeiten der Stiftung wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet, bei der Firma entstand kein Schaden. Zeugenhinweise werden unter 0441-7904115 entgegengenommen. (1417952, 1419661)

Am gestrigen Tag kam es gegen 16:20 Uhr in der Alexanderstraße in Höhe einer Wäscherei zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand streifte eine 46-jährige Oldenburgerin im Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel ihres Dacias den linken Außenspiegel eines geparkten Opels. Dadurch kam es an beiden Spiegeln zu leichten Schäden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Verursacherin Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der 46-Jährigen einbehalten. Eine ältere Frau soll den Unfall beobachtet und die Verursacherin auch angesprochen haben. Die Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die Halterin des beschädigten schwarzen Opel Adams zunächst nicht erreicht werden. Auch diese wird gebeten sich unter der oben aufgeführten Telefonnummer zu melden. (1420756)

