Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Einbrüche in Wohnhäuser +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 23.11.2021, kam es zu zwei Einbruchdiebstählen in Einfamilienhäuser in Westerstede und in Ocholt. Im Zeitraum von 15:45 bis 17:40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Wohnhauses in Westerstede, Wilhelm-Busch-Straße, auf. Die Täter erbeuteten Kleingeld und Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ebenfalls durch Aufbrechen einer Terrassentür gelangten unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus in Ocholt, Börns Kamp. Die Täter erbeuteten hier hochwertiges Besteck und ein Smartphone. Auch hier dürfte der Schaden bei mehreren tausend Euro liegen. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den beschriebenen Einbrüchen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

