Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Nächtliche Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14.11.2021, vermutlich zwischen 2 und 3 Uhr, hatte ein unbekannter Fahrzeugführer in einem Wohngebiet in Niederwinden beim Rangieren oder beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit einem Hydranten zusammengestoßen.

Anschließend kollidierte er einige Meter weiter, in der Straße "Im Heulen", mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw.

Dieser wurde im Frontbereich beschädigt, weshalb zu vermuten ist, dass die Kollision beim Rückwärtsfahren zustande gekommen ist.

Der Verursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser wurd insgesamt auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Unfallspuren deuten darauf hin, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug möglicherweise um ein Wohnmobil gehandelt haben könnte.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell