Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 25.11.2021, um 15:32 Uhr, ist es in der Nadorster Straße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. In Höhe der Hausnummer 142 quert eine Fußgängerin die Fahrbahn. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem die Nadorster Straße befahrenden Pkw. Die Fußgängerin wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und im Anschluss in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen.

